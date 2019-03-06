Пал сухой травы проводят в Астраханской области

Сухую растительность сжигают в Астраханской области. Специалисты МЧС и местные власти наблюдают за палом.

Контролируемое сжигание травы проводится в поселке Сенной Нариманского района. На месте работают 15 человек от сельского совета и девять спасателей. Также привлечено семь единиц техники. Угрозы распространения огня на населенный пункт нет, уточняет «Астрахань-24».

Ранее сообщалось, что сухую траву начали жечь в Иркутской области. Там уже наблюдаются нехарактерные для Сибири высокие температуры воздуха. Из-за того что снег растаял, возникает риск лесных пожаров. Организованное сжигание травы позволит снизить риски природных возгораний.