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Новые автобусы получили школы Сахалинской области

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Сельские и городские школы трех районов Сахалинской области получили новые школьные автобусы. Ключи и сертификаты от автобусов и.о. заместителя председателя областного правительства Сергей Наумов вручил представителям муниципалитетов.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, церемония вручения состоялась в среду, 6 марта. Собственный транспорт получили школы Долинского, Анивского и Холмского районов.

В общей сложности были переданы комплекты на восемь автомобилей «ГАЗель». Каждый может разместить 15 учеников и двух взрослых сопровождающих лиц. Салон такого автомобиля оснащен кнопкой экстренной связи с водителем, место которого в свою очередь оборудовано наружной и внутренней громкоговорящими установками, пишет ИА SakhalinMedia.

Сергей Наумов отметил, что глава региона поставил задачу перед областным правительством создать равные условия для качественного образования всех детей независимо от их материального положения, места жительства, здоровья и других возможностей.

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