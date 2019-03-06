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Филармонию в Тюмени закроют на масштабную реконструкцию

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Концертный зал имени Юрия Гуляева реконструируют в Тюмени. Филармонию планируют закрыть на 3,5 месяца.

В концертном зале планируется ремонт сцены, замена верхних и нижних механик, вентиляционных механизмов. Также рабочие восстановят фасад здания по улицам Челюскинцев и Республики. Об этом сообщает портал «Наш город».

Руководство филармонии уточняет, что возврат оркестровой ямы не планируется. Концертный зал справляется без нее.

Филармонию закроют на реконструкцию после 17 мая. Завершить работы планируют до 31 августа. Открытие нового концертного сезона состоится 1 октября.

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