Двух пьяных дебоширов сняли с рейса Хабаровск–Иркутск

С рейса Хабаровск–Иркутск сняли двух жителей Республики Бурятия 33 и 37 лет. Мужчины находились на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о том, что на борту самолета, который готовится к вылету, находятся пассажиры в состоянии алкогольного опьянения и нарушают общественный порядок поступило сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска.

Правоохранители сняли пассажиров с рейса. Ими оказались жители Республики Бурятия 33 и 37 лет. Мужчины были доставлены в дежурную часть ЛОП, где проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.

Правонарушителей привлекли к административной отвественности по ст. 20.21 и ст.20.1 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство».