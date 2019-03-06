Прямой эфир

Двух пьяных дебоширов сняли с рейса Хабаровск–Иркутск

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С рейса Хабаровск–Иркутск сняли двух жителей Республики Бурятия 33 и 37 лет. Мужчины находились на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о том, что на борту самолета, который готовится к вылету, находятся пассажиры в состоянии алкогольного опьянения и нарушают общественный порядок поступило сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска.

Правоохранители сняли пассажиров с рейса. Ими оказались жители Республики Бурятия 33 и 37 лет. Мужчины были доставлены в дежурную часть ЛОП, где проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.

Правонарушителей привлекли к административной отвественности по ст. 20.21 и ст.20.1 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семью с детьми сняли с рейса Самара–Гоа из-за пьяного дебоша
Пьяная американка отказалась сидеть рядом с ребенком в самолете

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017