В Ленобласти возбудили дело о мошенничестве при строительстве газопровода

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве при строительстве участка газопровода к городу Приозерску, в результате чего было похищено 700 млн рублей. Сообщение об этом появилось 6 марта на сайте регионального ведомства.

Правоохранители проверили исполнение заключенного в 2012 году договора между ООО «Омега» и ООО «Газпроминвест». Документ предусматривал, что генеральный подрядчик — ООО «Омега» — построит к концу 2014 года четыре очереди газопровода в направлении Приозерска. Однако, как выяснили в прокуратуре, в настоящее время полностью сдана только первая очередь.

«Несмотря на то что работы по оставшимся очередям не были выполнены, генеральный подрядчик ООО «Омега», путем подписания актов выполненных работ с ноября 2012 до марта 2016 года, получило на свои счета денежные средства в размере почти 1,7 млрд рублей», — отметили в прокуратуре.

В этот же период, как считает следствие, по поддельным договорам займа под видом выплаты дивидендов и выдачи денег под отчет было выведено более 700 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении должностного лица ООО «Омега» по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество в особо крупном размере»). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

5 марта сообщалось, что правительство создаст единую методику определения ущерба при хищениях газа, которая поможет бороться с незаконными врезками в газопроводы.