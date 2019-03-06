Песков прокомментировал ситуацию с гумпомощью Донбассу

Россия проводит оценку потребностей Донбасса в гуманитарной помощи в 2019 году, практика ее оказания не прервана. Об этом в среду, 6 марта, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста, с чем связано прекращение поставок российской гумпомощи в Донбасс с начала года.

«Это не значит, что эта практика прервана. Там происходит просто оценка потребностей. И в зависимости от того, как эти потребности требуют оказания такой помощи, тогда принимается соответствующее решение», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в этом вопросе «нет никаких системных или иных изменений в подходах».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую украинскую власть после госпереворота в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив ее в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).