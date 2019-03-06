Уголовное дело возбуждено из-за травм ребенка в детском саду в Якутии
Пятилетняя девочка пострадала во время игр в детском саду в Якутии. После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в селе Антоновка. По данным правоохранительных органов, пятилетняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, упав во время игры. Установлено, что в момент происшествия воспитатель отсутствовал в группе, за детьми не был обеспечен достаточный уход. Об этом пишет ИА SakhaNews.
Пострадавшая девочка была доставлена в больницу. Ей оказывали помощь в стационаре. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
Расследование уголовного дело взято под контроль районной прокуратуры.