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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и метели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жителей Московского региона предупредили о метели, порывистом ветре и гололедице. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на СМС-сообщения МЧС.

По данным ведомства, 6 марта в столице ожидаются метель, снег, сильная гололедица и усиление ветра до 19 м/с. Накануне Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного ветра. В связи с ухудшением погодных условий водителей призвали к осторожности из-за гололедицы на дорогах.

В центре погоды «Фобос» агентству городских новостей «Москва» рассказали, что к вечеру 6 марта в городе резко похолодает до -5…-7 градусов, по области ожидается до -5…-10 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН 28 февраля предостерег москвичей от ожидания климатической весны в марте, отметив, что погода будет изменчивой. По словам специалиста, март является с климатической точки зрения еще зимним месяцем, поэтому предстоят и понижения температуры, и повышения. Настоящее потепление ожидается в конце месяца.

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