Эксперт увидел опасность для ЕС в «плане Б» Украины по транзиту газу

Для европейцев сложилась очень опасная ситуация, при которой Украина вместе с США разработали «план Б» на случай провала переговоров Киева и Москвы по договору на транзит газа в Евросоюз. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

О том, что Киев подготовил соответствующий план действий на случай, если не сможет договориться с Россией о новом договоре на транзит газа в Европу, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в материале, опубликованном 5 марта изданием «Укринформ».

«Это очень характерное заявление, после которого в крайнюю степень тревоги должны прийти европейцы», — сказал Гривач.

По его словам, европейцы предпринимают дипломатические усилия, организуют трехсторонние переговоры, чтобы обеспечить продолжение транзита и свою энергетическую безопасность предстоящей зимой.

«А замминистра иностранных дел, притом что именно МИД представляет Украину на трехсторонних консультациях, заявляет, что они вместе с США разработали «план Б», если переговоры сорвутся», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Соединенные Штаты — единственная сторона, которая «кровно» заинтересована в том, чтобы переговоры сорвались, случился новый транзитный кризис а позиции российского газа в Европе были подорваны.

Это позволило бы вынудить европейцев согласиться платить более высокую цену за американский сжиженный природный газ (СПГ) и полагаться в первую очередь на него, отметил заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности.

«Украинские власти в этой газовой истории ориентируются не на Европу, а на США. И будут действовать в интересах Вашингтона. Это очень опасная для европейцев ситуация», — заключил эксперт.

21 января Новак заявил, что для сохранения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года новый договор должен быть привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным. Он подчеркнул, что Киеву нужно будет представить четкие правила работы своей ГТС, в том числе параметры по тарифу, который не будет уступать другим газопроводам, таким как «Северный поток» и «Турецкий поток».

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости ГТС страны.

Москва неоднократно отмечала, что транспортировка газа в Европу через украинскую территорию будет сохранена в случае экономической обоснованности, а также восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон в рамках существующих контрактов.