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Дело возбудили после падения наледи на женщину в Твери

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Уголовное дело возбуждено в Твери по факту падения наледи с крыши дома на женщину. Она была госпитализирована с ушибами и травмой головы. Инцидент произошел у дома на проспекте Чайковского.

Как показала проверка, проведенная после случившегося, крышу дома своевременно не очищали от наледи и снега. За это отвечает ООО «ГУК по Центральному району г. Твери». Организация также не выставила предупредительные ограждения по периметру здания.

В рамках расследования дела будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании, поскольку они оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Должностных лиц оценят на предмет признаков халатности в их работе, уточняют «Тверские ведомости».

Ранее сообщалось, что в Саратове от падения ледяной глыбы умер 77-летний местный житель.

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