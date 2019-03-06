Дело возбудили после падения наледи на женщину в Твери

Уголовное дело возбуждено в Твери по факту падения наледи с крыши дома на женщину. Она была госпитализирована с ушибами и травмой головы. Инцидент произошел у дома на проспекте Чайковского.

Как показала проверка, проведенная после случившегося, крышу дома своевременно не очищали от наледи и снега. За это отвечает ООО «ГУК по Центральному району г. Твери». Организация также не выставила предупредительные ограждения по периметру здания.

В рамках расследования дела будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании, поскольку они оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Должностных лиц оценят на предмет признаков халатности в их работе, уточняют «Тверские ведомости».

Ранее сообщалось, что в Саратове от падения ледяной глыбы умер 77-летний местный житель.