Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима в связи с нарушением ею условий отбывания наказания. Об этом в среду, 6 марта, сообщается на сайте Генпрокуратуры страны.

Отмечается, что в 2017 году Каримова была приговорена судом к десяти годам лишения свободы. Вскоре наказание было заменено на ограничение свободы на пять лет с отбыванием по месту жительства ее дочери Иман в Ташкенте. При этом суд наложил на Каримову ряд обязательств, которые она систематически нарушала. Так, 22 ноября 2018 года она покинула место жительства, а также неоднократно использовала интернет и телефон, активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, установленного по уголовному делу.

«В связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания принято oпределение о замене наказания на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с угoловно-исполнительным законодательством», — говорится в сообщении.

Первое уголовное дело против Каримовой было возбуждено в 2013 году по фактам уклонения от уплаты налогов, участия в преступной группе и вымогательстве денежных средств.

Отмечается что Каримова вместе с подельниками организовала не менее 16 офшорных компаний, через которые осуществляла финансовые махинации.

Ее отец Ислам Каримов занимал пост президента Республики Узбекистан с момента обретения ею независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году. Он скончался в возрасте 78 лет от инсульта.