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Названы самые распространенные в бренды в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Опубликован список наиболее широко представленных на российском рынке брендов. Исследование было проведено консалтинговой компанией JLL, эксперты проанализировали 250 международных и российских брендов (за исключением продуктовых магазинов) в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек.

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Наиболее массово представленными сетями в России стали Burger King, Befree, «Детский мир», Kari, Gloria Jeans, «Спортмастер». Они присутствуют в 100% анализируемых городов. Второе место поделили между собой Ecco, Calzedonia, Colin's, Intimissimi, «Эльдорадо», Swatch, Lady Collection, Sunlight, Yves Rocher и Ostin. Эти бренды представлены в 98% городов.Третью строчку занимают Samsung, Gulliver, KFC, Acoola и Sela — 95% городов.

Примечательно, что на рынке широко представлены сети быстрого питания. Как отмечает РБК, помимо Burger King в топ-50 брендов с охватом более 75% городов вошли сети KFC (3-е место, 95%), McDonald's (5-е место, 89%), Baskin Robbins (6-е место, 84%) и Subway (6-е место, 84%). Все эти компании, кроме Subway, за год сумели расширить свое присутствие в стране. По словам экономистов, такая ситуация объясняется в том числе активным развитием ресторанного сегмента.

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