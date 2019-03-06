В Приморье таксист облил зеленкой пассажира за неоплаченную поездку

В Приморском крае водитель такси облил зеленкой пассажира за то, что тот якобы не оплатил проезд, пишет «Газета.ру» в среду, 6 марта.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Как рассказал кандидат юридических наук Даниил Харламов, за подобное оскорбление пассажира (ст. 5.61 КоАП РФ) водителю грозит штраф до 3 тыс. рублей. При этом если зеленка повредила глаза пострадавшего, то таксиста может ждать уголовное наказание за причинение вреда здоровью, пишет «РИА Новости».

25 февраля сообщалось, что водитель московского такси несанкционированно перевел с карты пассажирки 60 тыс. рублей, довезя ее от аэропорта до гостиницы в центре столицы.