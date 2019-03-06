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Три парка получили особый статус в Ульяновской области

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Три парка в Ульяновской области стали особо охраняемыми природными территориями местного значения. Всего на учет власти поставят 141 территорию.

Статус ООПТ получили парк Победы, парк «Прибрежный» и Владимирский сад. Об этом сообщает 1ul.ru со ссылкой на региональное минприроды. Ведомство продолжает постановку на кадастровый учет аналогичных территорий.

Уже утверждены границы более 110 особо охраняемых территорий местного значения. Там устанавливают информационные щиты, которые обозначают статус территории. В 2019 году на учет планируют поставить 141 ООПТ регионального значения. Расходы бюджета составят 6 млн рублей.

За заповедный фонд Ульяновской области будет отвечать дирекция по управлению региональной системой ООПТ. Структура уже формируется правительством.

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