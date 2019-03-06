Свыше 45 млн руб. украли из банковского сейфа в Москве

Из банковского сейфа турфирмы в Москве похитили более 45 млн руб. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Заявление в полицию поступило 5 марта. В правоохранительные органы обратился руководитель офиса продаж турфирмы и сообщил о краже $350 тыс. и €300 тыс. из индивидуального банковского сейфа на Новочеремушкинской улице, дом 61. Общая сумма материального ущерба составила порядка 45,4 млн руб.

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере, пишет RT. Установлено, что неизвестный совершил кражу денежных средств в период с 12 ноября 2018 года по 4 марта 2019 года, пишет «РИА Новости».

4 марта сообщалось, что мошенники украли у 80-летнего москвича почти 150 тыс. рублей.