Прямой эфир

Свыше 45 млн руб. украли из банковского сейфа в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из банковского сейфа турфирмы в Москве похитили более 45 млн руб. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Заявление в полицию поступило 5 марта. В правоохранительные органы обратился руководитель офиса продаж турфирмы и сообщил о краже $350 тыс. и €300 тыс. из индивидуального банковского сейфа на Новочеремушкинской улице, дом 61. Общая сумма материального ущерба составила порядка 45,4 млн руб.

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере, пишет RT. Установлено, что неизвестный совершил кражу денежных средств в период с 12 ноября 2018 года по 4 марта 2019 года, пишет «РИА Новости».

4 марта сообщалось, что мошенники украли у 80-летнего москвича почти 150 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве у прохожего украли 420 тыс. рублей
В Москве у студента украли золотые часы стоимостью более 1 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017