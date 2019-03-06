Шунгит из Карелии будут использовать в очистке сточных вод в Финляндии

Совместный проект по очистке сточных вод начали финский город Лаппеенранта и Санкт-Петербург. Он предполагает отказ от химикатов и использование микробов. Проект рассчитан на три года и осуществляется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2020–2024».

Технология, на которой основана концепция, была протестирована в 2016 году в районе Лаппеенранты, когда при очистке используются микробы, увеличивающие возможности окружающей среды к самостоятельной переработке.

Камень шунгит, применяемый в технологии, встречается всего в нескольких местах в мире, в том числе в Петрозаводске. Об абсорбирующих свойствах шунгита известно еще с XIX века, сообщает ИА «Карелinform».

Тестировать новый способ будут в двух районах финского города и четырех районах Петербурга.