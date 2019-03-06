Ребенок пострадал при падении наледи на машину в Оренбуржье
Ледяная глыба рухнула на припаркованный автомобиль в Орске (Оренбургская область). Ребенок, находившийся в машине, получил травмы.
Инцидент произошел на проспекте Ленина. По данным администрации, автомобиль «ВАЗ» был припаркован на пешеходном тротуаре. На него рухнула ледяная глыба. В результате ребенок, который находился в автомобиле, получил ушиб мягких тканей. Его отправили на амбулаторное лечение.
В управляющей компании пояснили, что наледь сошла с балкона. Во время работ по очистке кровли жильцы не предоставили доступ в их квартиру. Именно собственники несут ответственность за ликвидацию наледи на балконах, пишет РИА «Оренбуржье».
По факту произошедшего полиция проводит проверку.