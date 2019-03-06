Прямой эфир

Ребенок пострадал при падении наледи на машину в Оренбуржье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ледяная глыба рухнула на припаркованный автомобиль в Орске (Оренбургская область). Ребенок, находившийся в машине, получил травмы.

Инцидент произошел на проспекте Ленина. По данным администрации, автомобиль «ВАЗ» был припаркован на пешеходном тротуаре. На него рухнула ледяная глыба. В результате ребенок, который находился в автомобиле, получил ушиб мягких тканей. Его отправили на амбулаторное лечение.

В управляющей компании пояснили, что наледь сошла с балкона. Во время работ по очистке кровли жильцы не предоставили доступ в их квартиру. Именно собственники несут ответственность за ликвидацию наледи на балконах, пишет РИА «Оренбуржье».

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Екатеринбурге наледь с крыши упала на женщину с коляской
Женщина пострадала от падения наледи с крыши здания в центре Саратова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017