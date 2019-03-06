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Названа лучшая шоколадная паста

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Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann/imagebroker
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Союз потребителей «Росконтроль» провел исследование кондитерской пасты, представленной на российском рынке, и определил наиболее качественные марки. Результаты были опубликованы 6 марта на сайте организации.

Для лабораторных исследований эксперты взяли пасту шести брендов: Nutella, Fine Life, «Бурешка», «То, что надо!», Zentis Nusspli, «Шоколадные реки».

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Три из них — Nutella, Fine Life, Zentis Nusspli — заявлены производителями как ореховые, остальные — как шоколадно-ореховые.

Проанализировав продукцию по более чем 70 параметрам качества и безопасности в «Росконтроле» пришли к выводу, что пасты «Бурешка», «То, что надо!» и «Шоколадные реки» не соответствуют требованиям безопасности и имеют неприятный вкус.

Пасту Zentis Nusspli исследователи признали безопасной, хоть у них и возникли замечания к органолептическим показателям (внешний вид, аромат).

Наиболее качественной эксперты признали продукцию брендов Nutella и Fine Life.

Сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов ранее рассказал, на что нужно прежде всего обращать внимание, чтобы не отравиться блинами на масленичных ярмарках.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. «Известия» ранее отмечали, что у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того, что в состав организации входит множество юридических лиц.

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