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Пятерых моряков из РФ приговорили к тюремному сроку в Южной Корее

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Фото: marinetraffic.com/Sergey Bushmakin
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Суд в Южной Корее приговорил пятерых российских моряков с судна «Палладий» к реальным тюремным срокам. Об этом сообщил консул РФ в Пусане Роман Быков.

По его словам оглашение приговора состоялось в среду, 6 марта. Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан — один год, еще трое моряков — по 10 месяцев. Старшему механику назначили приговор с отсрочкой наказания. Дипломат отметил, что в южнокорейской практике это означает условный срок.

Быков добавил, что приговор вступает в силу через неделю, до этого времени моряки могут подать апелляцию, передает ТАСС.

По словам дипломата, в ближайшее время сотрудники консульства в Пусане планируют посетить следственный изолятор, где содержатся россияне.

Российское судно «Палладий» было задержано в Пусане в августе 2018 года за долги по зарплате. В начале сентября оно предприняло попытку уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов, игнорируя требования властей вернуться в порт. В результате к его задержанию был привлечен корабль береговой охраны и вертолет с десантом.

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