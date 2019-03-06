Рейтинг богатейших россиян по версии Forbes возглавил Леонид Михельсон

В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон занял 32-е место. Он также стал самым богатым человеком России с состоянием в 1,68 трлн рублей ($24 млрд). Об этом во вторник, 5 марта, сообщил журнал Forbes.

В прошлом году первую строчку занимал владелец НЛМК Владимир Лисин, который сейчас занял второе место, его состояние оценивается в $21,3 млрд. Третье место в России досталось президенту ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову с состоянием $20,7 млрд. Всего из России в рейтинг 2019 года попали 93 человека.

В мировом рейтинге первое место у основателя и главы корпорации Amazon Джеффа Безоса с состоянием в $131 млрд. На втором месте остается основатель Microsoft Билл Гейтс ($96,5 млрд).

17 февраля Forbes опубликовал исследование, о том, что лимоны являются престижным продуктом и показателем богатства в России. По мнению автора, в России этот цитрус приобретают, «чтобы показать себя в выгодном свете и произвести впечатление».