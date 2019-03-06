Метеорологи предупредили о 10-метровых волнах у берегов Камчатки

В Тихом океане и Беринговом море в районе Камчатки ожидается шторм и волны высотой до 10 м. Об этом 6 марта сообщает региональное управление МЧС.

«По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 7 марта в открытых водах Тихого океана, Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до конца ночи 9 марта», — отметили в ведомстве.

Руководству судоходных компаний, суда которых могут находиться в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

Ранее специалисты предупреждали о шторме в районе Берингова моря в ночь на 4 марта.

28 февраля шторм обрушился на территорию Крыма. Скорость ветра на полуострове достигала 27 м/с.