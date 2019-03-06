Прямой эфир

Метеорологи предупредили о 10-метровых волнах у берегов Камчатки

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тихом океане и Беринговом море в районе Камчатки ожидается шторм и волны высотой до 10 м. Об этом 6 марта сообщает региональное управление МЧС.

«По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 7 марта в открытых водах Тихого океана, Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до конца ночи 9 марта», — отметили в ведомстве.

Руководству судоходных компаний, суда которых могут находиться в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

Ранее специалисты предупреждали о шторме в районе Берингова моря в ночь на 4 марта.

28 февраля шторм обрушился на территорию Крыма. Скорость ветра на полуострове достигала 27 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром
В Гидрометцентре назвали сроки таяния снега в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017