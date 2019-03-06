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Отделение РАН в Петербурге может заработать в течение одного-двух лет

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Один-два года потребуются для создания отделения Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Об этом по итогам совещания, прошедшего сразу по окончании церемонии прощания с нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым, рассказал «Известиям» ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской.

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В совещании «на ногах» приняли президент РАН Александр Сергеев, первый замминистра науки и высшего образования Григорий Трубников, сам ректор Политеха и директор центра Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

«Думаю, это дело одного-двух лет (…) Нужен какой-то координирующий орган академического, вузовского сообщества и промышленности для разработки комплексных программ по развитию микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, технологического развития региона», — отметил Рудской.

Отмечается, что с созданием Санкт-Петербургского или Северо-Западного отделения РАН будет осуществлена мечта Жореса Алферова об учреждении центра управления академической наукой в Северной столице.

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