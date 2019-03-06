Прямой эфир

Россиян защитят от квартирных рейдеров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Бухарова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект, запрещающий продажу микродолей в квартирах, может быть принят Госдумой в весеннюю сессию.

Как рассказали «Известиям» авторы закона, эта мера позволит защитить россиян от квартирных рейдеров.

Документ предполагает запретить образование доли в праве общей собственности на квартиру, если эта доля — меньшей площади, чем учетная норма жилого помещения, рассказал член думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин.

«Квартирное рейдерство зашло так далеко, что его уже называют особо опасной формой социального терроризма», — заявил он.

Отмечается, что недобросовестные риелторы выкупают доли в квартирах и заселяют туда «профессиональных соседей», которые выживают жильцов, вынуждая продать и их часть имущества.

МВД отмечает, что из 6755 зарегистрированных в 2018 году фактов мошеннических действий в сфере недвижимости раскрыто было меньше половины — 3196 случаев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жулье с жильем: как «профессиональные соседи» выселяют хозяев квартир

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Екатеринбурге риелтор обманом присвоила квартиру слабовидящего
В Белоруссии сообщили о казни двух «черных риелторов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017