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ГИБДД Уфы помечтала о дне без женщин на дорогах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В преддверии 8 Марта Госавтоинспеция Уфы помечтала об отсутствии женщин на дорогах. Соответствующее «поздравление» появилось в группе в соцсети «ВКонтакте» 4 марта.

Ведомство опубликовало видео, на котором показано активное дорожное движение с участием автомобилей, грузовиков, велосипедистов, пешеходов и мотоциклистов, которые с ювелирной точностью разъезжаются в отсутствие светофоров и не сталкиваются.

«В преддверии самого замечательного весеннего праздника — мечта каждого настоящего мужчины!! Пусть это останется только мечтой!» — говорится в описании к ролику.

При этом авторы публикации посоветовали мужчинам соблюдать правила дорожного движения, «даже если вы торопитесь удивить своих любимых женщин и сделать им подарки».

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала такое поздравление с Международным женским днем неактуальным и обидным. Она отметила, что многие исследования уже доказали, что женщины более аккуратные и внимательные водители в отличие от мужчин.

5 марта Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 Марта.

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