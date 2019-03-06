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Американские сенаторы предложили объявить победу США в Афганистане

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Фото: REUTERS/Verniccia Ford/U.S. Army
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Американские сенаторы Рэнд Пол и Том Юдалл предложили новый законопроект, предполагающий объявление победы США в Афганистане и завершение самой продолжительной военной кампании в истории страны.

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Документ под названием AFGHAN — American Forces Going Home After Noble (Американские военные с доблестью возвращаются домой) предусматривает также возвращение американских военных домой в течение года и выплату им годовой премии в $2500.

«Принятие закона закончило бы самую долгую войну Америки, оказало бы поддержку в глобальной войне с терроризмом и перенаправило бы средства от закончившейся кампании на строительство государственности в Афганистане», –– цитирует заявление сенаторов «РИА Новости».

В Афганистане дислоцированы порядка 14 тыс. военных США и еще 16 тыс. солдат из стран НАТО. США проводят в Афганистане операцию против боевиков с 2001 года.

21 декабря американский президент Дональд Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода военных из Афганистана, согласно которому страну в течение 8–12 месяцев должны покинуть около 7 тыс. военных.

В конце января Трамп заявил, что полный вывод войск возможен при достижении мирных договоренностей в Афганистане.

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