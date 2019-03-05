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Фрегат «Адмирал Макаров» вернулся в Севастополь

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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

На торжественной встрече корабля, которой руководил командующий ЧМФ вице-адмирал Александр Моисеев, присутствовали командование и ветераны соединения надводных кораблей, представители администрации города, семьи членов экипажа, информирует онлайн-газета «Новый Севастополь».

«Адмирала Макарова» сменил фрегат «Адмирал Эссен», прошедший 4 марта черноморские проливы в направлении Средиземного моря.

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