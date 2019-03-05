Фрегат «Адмирал Макаров» вернулся в Севастополь

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

На торжественной встрече корабля, которой руководил командующий ЧМФ вице-адмирал Александр Моисеев, присутствовали командование и ветераны соединения надводных кораблей, представители администрации города, семьи членов экипажа, информирует онлайн-газета «Новый Севастополь».

«Адмирала Макарова» сменил фрегат «Адмирал Эссен», прошедший 4 марта черноморские проливы в направлении Средиземного моря.