Напавший на охрану заключенный вынудил спецназ штурмовать тюрьму Франции

Полицейский спецназ задержал в тюрьме Конде-сюр-Сарт в департаменте Орн Франции заключенного, который напал на охранников и забаррикадировался. Об этом 5 марта заявил глава МВД страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.

Согласно информации BFM TV, во время спецоперации на месте раздавалось несколько взрывов от шумовых гранат, которые применяла полиция. В штурме тюрьмы участвовали также бригады спецназа и сотрудники региональных групп по безопасности и оперативному вмешательству.

Утром 5 марте 27-летний заключенный ранил двух надзирателей керамическим ножом, а затем забаррикадировался в комнате для свиданий.

По данным радиостанции RTL, преступник отбывает 30-летний срок за похищение и убийство человека, вооруженное ограбление, а также публичное оправдание терроризма.

16 февраля в Тверской области ФСБ обвинило заключенного в призыве к терроризму. Он намеревался набрать группу единомышленников с целью продвижения интересов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).