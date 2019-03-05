Облик будущего храма на берегу Онежского озера обсудили в Петрозаводске

Презентация эскизов нового храма, который возведут на набережной Онежского озера Петрозаводска, состоялась на заседании научно-экспертного совета по историко-культурному наследию. Возле религиозного сооружения будет воскресная школа и небольшая хозяйственная постройка.

Проект приурочен к 100-летнему юбилею Республики Карелия. Местная епархия собирает пожертвования на строительство храма «Всех святых в земле карельской просиявших». Он появится на месте, где раньше располагались вспомогательные помещения глазной лечебницы, отмечает ИА «Карелinform».

Карелия образована в 1920 году как Карельская трудовая коммуна, с 1923 года является республикой. Языки, пользующиеся государственной поддержкой: карельский (не является одним из государственных языков республики ввиду отсутствия алфавита на кириллической основе), финский и вепсский. Ранее сообщалось, что в честь 100-летия республики выпустят серию специальных почтовых марок.