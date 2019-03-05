В Алабаме после торнадо осталась неизвестна судьба семи человек

На юго-востоке американского штата Алабама из-за торнадо, пронесшегося в воскресенье, погибли 23 человека. Власти штата до сих пор не выяснили судьбу еще cеми или восьми жителей. Шериф округа Ли Джей Джонс выразил надежду, что в течение вторника, 5 марта, это число уменьшится.

По его словам, ранее пропавшими числились десятки человек, однако часть их обнаружили живыми в ходе поисковых операций, сообщил телеканал CNN 5 марта.

Коронер округа Ли Билл Харрис уточнил, что из 23 человек, погибших во время шторма, четверо были детьми. Во вторник он опубликовал имена и возраст жертв. Самому младшему из погибших было 6 лет, а самому старшему — 89.

Торнадо пронесся по округу Ли в Алабаме со скоростью 170 миль (271 км) в час. Смерч разрушил здания на полосе длиной около полутора километров и шириной примерно в 500 метров. В результате урагана без электричества остались более 10 тыс. человек. Губернатор штата Кей Айви продлил действие чрезвычайного положения.

Генеральное консульство России в американском Хьюстоне выясняет, есть ли среди пострадавших от торнадо в штате Алабама российские граждане.