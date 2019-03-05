В Москве двух девушек сбила машина

Иномарка сбила двух девушек на пешеходном переходе в Москве, сообщает 5 марта РЕН ТВ.

Авария произошла у памятника рабочему и колхознице на проспекте Мира. Одна из девушек получила травму ноги, вторая не пострадала.

В ГИБДД по Москве рассказали, что медицинская помощь им не требуется.

4 марта грузовик сбил двух женщин у американского посольства в Москве. Инцидент произошел днем на Новинском бульваре. Грузовик Kia сдавал задним ходом, водитель не заметил женщин, сбил их и протащил несколько метров. Автомобиль остановился только после того, как очевидцы подняли шум.