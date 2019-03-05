Первый экологический отряд студентов организовали в Коми

Штаб студенческих отрядов «СыСОла» открыл набор в первый в Коми экологический отряд «Мишка на севере». Его участники летом будут работать волонтерами в Печоро-Илычском заповеднике. Студентам доверят расчистку просек, помощь в лесничестве и на лосеферме, орнитологические работы.

На сегодня в штабе уже действуют четыре направления отрядов: строительное, педагогическое, сервисное и отряды проводников. В этом году на базе СГУ имени Питирима Сорокина запустили пятое направление — экологическое. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Напомним, эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) заявили о готовности помочь в создании медвежьего патруля на Новой Земле (Архангельская область), необходимость которого возникла после нашествия белых медведей в феврале.