Названа причина взрыва на заводе во Владимирской области

Возгорание лакокрасочных материалов стало причиной пожара на заводе «Русджам» в городе Гороховце Владимирской области. Об этом во вторник, 5 марта, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела сообщил ТАСС, что «по всей видимости, несчастный случай произошел из-за того, что кто-то из рабочих закурил в неположенном месте». Отмечается, что возгорание произошло в строительной бытовке площадью 4 кв. м.

5 марта стало известно, что в результате взрыва на заводе пластмассовой тары в городе Гороховце Владимирской области пострадали семь человек. Пострадавшие госпитализированы с ожогами, все они — работники завода.

14 февраля взрыв полностью разрушил шесть квартир в Казахстане. Хлопок газа произошел в частном трехэтажном коттедже на улице Кандагарской.