Соцобъекты Новороссийска перешли на резервные источники после энергоаварии

Социальные объекты Новороссийска, где после аварийного отключения осталась без света почти половина горожан, используют резервные источники энергоснабжения и работают в штатном режиме. Об этом во вторник, 5 марта, сообщается на сайте местной администрации.

«В данный момент без света остаются Приморский, Южный районы и Мысхако. В части кварталов Центрального района восстановлена подача электроэнергии», — отмечается в сообщении.

Авария произошла 5 марта на подстанции «Кирилловская». В настоящее время на объекте ведутся восстановительные работы и операции по переподключению потребителей.

На место ЧП направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона для оценки обстановки. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Население Новороссийска составляет 273 тыс. человек.