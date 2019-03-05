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Автоэксперт усомнился в росте продаж автомобилей на AliExpress

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Фото: Depositphotos
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Реализация автомобилей онлайн постепенно будет набирать популярность в России и в мире, однако рассчитывать на бум продаж и взрывной спрос со стороны потребителей пока рано в силу специфики предлагаемого товара. Об этом во вторник, 5 марта, в эфире НСН заявил автомобильный обозреватель Игорь Моржаретто, комментируя решение торговой площадки AliExpress запустить онлайн-продажу машин.

«Вообще продажи через интернет автомобилей — это «вещь в себе», поскольку автомобиль — штука сложная, эмоциональная, его все-таки надо пощупать. И у нас есть какие-то результаты по продажам в интернете в прошлом году, но они невелики. Впрочем, они невелики во всем мире», — заявил эксперт.

Моржаретто также отметил, что данная тенденция развивается достаточно быстро, у ряда компаний есть серьезные показатели продаж через интернет. В частности, Renault планирует продавать через интернет новую модель Arkana, а у Kia Rio есть шоу-румы в крупных торговых центрах.

Ранее 5 марта сообщалось о том, что китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Первым партнером площадки в этой нише станет китайский бренд Chery. Изначально компания планирует продавать машины, собранные в Китае, однако в дальнейшем планируется организовать локальную сборку автомобилей в России.

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