Почти половина жителей Новороссийска остались без света из-за аварии

Порядка 124 тыс. жителей Новороссийска остались без света из-за аварийного отключения электроснабжения. Об этом телеканалу «360» сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

ЧП произошло 5 марта. По данным ведомства, отключение затронуло 36 социально значимых объектов, которые из-за этого перевели на резервные источники электропитания. Как пишет «Наша газета» со ссылкой на слова замглавы города Александра Яменскова, без света остались жители Южного, Приморского, Центрального районов и села Мысхако. Также частично обесточенным оказался Восточный район.

Авария произошла на подстанции «Кирилловская». В настоящее время на объекте ведутся восстановительные работы и операции по переподключению потребителей.

На место ЧП направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона для оценки обстановки. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Как уточняет ТАСС, население Новороссийска составляет 273 тыс. человек.

26 февраля сообщалось, что сотни людей в поселках Полинчет и селе Кондратьево в Тайшетском районе оставались без света четыре дня из-за халатности чиновников.