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Образцы асфальта с трассы «Таврида» стали экспонатами выставки

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Генподрядчик трассы «Таврида» АО «ВАД» предоставил экспонаты для выставки, посвященной основным событиям воссоединения Крыма с Россией. Экспозиция начнет работу 15 марта в Центральном музее Тавриды. Это продолжение проекта «30 дней, которые потрясли мир».

Посетители смогут увидеть фотографии разных этапов создания дороги, образцы асфальтобетона, спецодежду строителей, макет паспорта объекта, памятный знак о запуске рабочего движения, а также подробную трассировку на карте полуострова, передает «Крыминформ».

«Таврида» строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года, всего на семь этапов. Общая ее протяженность составит 250,7 км, стоимость — около 149,3 млрд рублей. Дорога станет своеобразной связующей нитью моста через Керченский пролив и Крымского полуострова с материковой Россией.

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