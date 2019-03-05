Скончался создатель аппаратуры для советских и российских спутников

Советский и российский конструктор Арнольд Селиванов, занимавшийся созданием приборов для космических аппаратов, умер в возрасте 83 лет. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в холдинге «Российские космические системы» (РКС), передает «РИА Новости».

Селиванов пришел на работу в НИИ-885 в 1960 году. На предприятии, которое сменило несколько названий и впоследствии стало РКС, конструктор проработал до конца своей жизни. При его участии были созданы системы, с помощью которых удалось запечатлеть обратную сторону Луны, получить снимки поверхности Венеры и Марса, а также провести тепловую съемку поверхности Красной планеты.

29 марта 2018 года в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет умер академик Национальной академии наук Казахстана Виктор Дробжев. Ученый был основателем и первым директором казахстанского Института ионосферы, оставаясь на этом посту 28 лет (1983–2011).