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Фигуристка из ОАЭ назвала Медведеву примером для подражания

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Спортсменка из Объединенных Арабских Эмиратов Захра Лари назвала своей любимой фигуристкой двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву. Об этом она рассказала 5 марта агентству «РИА Новости».

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«Мне импонирует ее умение никогда не сдаваться, какие бы проблемы ее ни преследовали. Она показывает, как она любит фигурное катание, и это вдохновляет меня. Для меня она пример для подражания», — рассказала Лари.

Арабская фигуристка выступит в женском одиночном катании на зимней Универсиаде в Красноярске. Она проходит в России впервые, ее талисманом стала сибирская лайка. Турнир стартовал 2 марта и завершится 12 марта. Всего в ходе игр разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта — биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее с шайбой и шорт-треке.

4 марта россиянин Иван Якимушкин выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке на 10 км на Универсиаде.

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