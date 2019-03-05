Фигуристка из ОАЭ назвала Медведеву примером для подражания
Спортсменка из Объединенных Арабских Эмиратов Захра Лари назвала своей любимой фигуристкой двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву. Об этом она рассказала 5 марта агентству «РИА Новости».
«Мне импонирует ее умение никогда не сдаваться, какие бы проблемы ее ни преследовали. Она показывает, как она любит фигурное катание, и это вдохновляет меня. Для меня она пример для подражания», — рассказала Лари.
Арабская фигуристка выступит в женском одиночном катании на зимней Универсиаде в Красноярске. Она проходит в России впервые, ее талисманом стала сибирская лайка. Турнир стартовал 2 марта и завершится 12 марта. Всего в ходе игр разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта — биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее с шайбой и шорт-треке.
4 марта россиянин Иван Якимушкин выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке на 10 км на Универсиаде.