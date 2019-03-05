Слон раздавил индийца после удара палкой

Слон раздавил индийца, который пытался его помыть, пишет газета The New Indian Express.

Инцидент произошел воскресенье, 3 марта, в индийском округе Коттаям на юго-западе страны. 40-летний надсмотрщик Арун Паникер поливал животное из шланга. Мужчина ударил слона палкой, тем самым дав команду лечь на землю.

В этот момент надсмотрщик потерял равновесие и упал. Слон, не заметив мужчину под собой, сел на него. Второй надсмотрщик подбежал на помощь товарищу. Он попытался заставить животное встать на ноги. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, однако мужчина скончался от полученных травм.

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