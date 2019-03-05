Прямой эфир

Слон раздавил индийца после удара палкой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слон раздавил индийца, который пытался его помыть, пишет газета The New Indian Express.

Инцидент произошел воскресенье, 3 марта, в индийском округе Коттаям на юго-западе страны. 40-летний надсмотрщик Арун Паникер поливал животное из шланга. Мужчина ударил слона палкой, тем самым дав команду лечь на землю.

В этот момент надсмотрщик потерял равновесие и упал. Слон, не заметив мужчину под собой, сел на него. Второй надсмотрщик подбежал на помощь товарищу. Он попытался заставить животное встать на ноги. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, однако мужчина скончался от полученных травм.

15 февраля сообщалось, что в Малайзии крокодил растерзал мужчину на глазах у шокированного племянника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Индии умер один из старейших азиатских слонов
Опубликовано видео спасения заблудившегося морского слона

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017