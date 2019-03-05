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Итальянские депутаты поддержали отмену антироссийских санкций

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Палата депутатов Италии поддерживает отмену санкций в отношении России и выступает за участие российской делегации в Парламентских сессиях Совета Европы, заявил председатель палаты депутатов парламента страны Роберто Фико.

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«Участие России в работе этой организации — основополагающее для решения проблем, которыми занимается Совет Европы», — цитирует RT итальянского политика во вторник, 5 марта. На пленарном заседании госдумы Фико отметил важность диалога между парламентами для решения международных проблем.

25 февраля сообщалось, что Москва допускает возможность выхода из Совета Европы, если права российской делегации ПАСЕ не будут восстановлены полностью и без усилий. Между тем, как сообщил «Известиям» замглавы МИД России Александр Грушко, решение во многом будет зависеть от позиции «тех, кто лишил российскую делегацию полномочий».

2 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что СЕ следует вернуть России взносы в эту организацию за те годы, когда Москва была лишена возможности работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). При этом 25 января сообщалось, что, по подсчетам Совета Европы, Россия должна этой организации €60 млн.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ, это ограничение регулярно продлевалось. В 2017 году российские власти решили приостановить выплаты взносов. До этого решения Москва была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около €30 млн.

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