Чебоксарского депутата высадили из троллейбуса из-за отсутствия наличных

В Чебоксарах депутата Городского собрания Дмитрия Евсеева высадили из троллейбуса, в котором не работал терминал безналичной оплаты. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает местный портал «Про Город».

4 марта Евсеев опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором пожаловался на то, что оплата по карте в троллейбусе у него не прошла, а наличных денег с собой не оказалось. Он пытался объяснить кондуктору, что при нерабочем терминале он имеет право на один бесплатный проезд, но та не сочла это аргументом и выгнала его из общественного транспорта.

8 ноября 2018 года в Тюмени 11-летняя школьница пять часов шла домой пешком по морозу, после того как кондуктор высадила ее из автобуса. Инцидент произошел из-за того, что девочка ошиблась автобусом. Войдя внутрь, она села и заснула, а проснулась на конечной остановке в 14 км от ее дома. Она заглянула в один из автобусов и попросила помощи у кондуктора, поскольку денег еще на один билет у нее не было, однако женщина отказала ей, как и несколько прохожих. Ребенку ничего не оставалось, кроме как пойти домой пешком.

В апреле 2018 года в городе Полевском Свердловской области ребенка выгнали из автобуса за то, что он пытался расплатиться за проезд мелочью. 11-летний ребенок предлагал за проезд монеты номиналом 1 рубль, 50 и 10 копеек.