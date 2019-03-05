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Численность кабанов снизили вдвое в Нижегородской области

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В нижегородских лесах популяция кабанов, по данным на 2018 год, насчитывала 1,2 тыс. особей, говорится в материалах на сайте минэкологии региона. Это в 2,25 раза меньше, чем в 2017-м. Было зафиксировано два инфицированных объекта среди диких кабанов (Богородский и Шарангский районы) и два эпизоотических очага АЧС среди домашних свиней (Павловский и Сосновский районы).

После рекомендации Минприроды России о снижении численности кабана показатель в Нижегородской области составил 0,16 особи на 1 тыс. га. Об этом информирует ИА «НьюсНН». За последние пять лет численность лисицы сократилась почти вдвое — с 4,35 тыс. особей в 2013 году до 2,22 тыс. в 2018-м.

Отстрел волков, угрожавших населенным пунктам, произвели в Омской области. Минприроды дало разрешение на уничтожение 10 хищников. В ведомство обратились жители поселков, возле которых стали появляться волки. Две крупные стаи обнаружены на территории заказников «Килейный» и «Заозерный», также хищники перемещались в заказник «Аев».

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