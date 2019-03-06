С Богом: кто создает копии древнегреческих скульптур

Необычная мастерская работает в Афинах. Это — единственное место, получившее официальную лицензию на создание копий знаменитых древнегреческих скульптур, которые туристы и ценители древностей затем могут купить в многочисленных греческих музеях. Как создаются «настоящие» копии шедевров, знаменитых на весь мир, можно посмотреть в галерее «Известий»
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Фото: TASS/AP/Thanassis Stavrakis
Всего здесь работает около 50 человек, в основном — выпускники художественных училищ, специализирующиеся на классической скульптуре
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Фото: TASS/AP/Thanassis Stavrakis
Это — одна из самых больших и самых дорогих работ. Ее высота составляет больше двух метров, а на то, чтобы ее завершить, ушло почти два месяца. Оригинал — статуя V века до н.э., изображающая по мнению специалистов то ли Зевса, то ли Посейдона, — является гордостью Национального археологического музея в Афинах. Стоимость реплики составит примерно 3 тыс. евро
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Фото: TASS/AP/Thanassis Stavrakis
В среднем же работа над одной скульптурой может составлять до нескольких дней. При этом нередко создают здесь и совсем маленькие копии, не больше восьми сантиметров высотой
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Фото: TASS/AP/Thanassis Stavrakis
Копия одной из самых известных древнегреческих скульптур, Венеры Милосской, выполненная в натуральную величину, в ожидании процедуры окрашивания «под мрамор»
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Фото: TASS/AP/Thanassis Stavrakis
Абсолютно все работы здесь выполняются из гипса, а уже после этого их окрашивают таким образом, чтобы материал напоминал оригинал — например, под бронзу или мрамор
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Фото: TASS/AP/Thanassis Stavrakis
Стандарты здесь очень высоки, поскольку нужно максимально приблизиться к уровню древнегреческих мастеров, объяснил агентству Associated Press руководитель мастерской, скульптор Стелиос Гавалас. При этом скульпторы считают большой честью работать в мастерской, где они ежедневно соприкасаются с шедеврами
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Фото: TASS/AP/Thanassis Stavrakis
Так выглядит склад мастерской, которая находится в ведении греческого министерства культуры
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Фото: TASS/AP/Thanassis Stavrakis
Гипсовые копии бюста Гигиеи — древнегреческой богини здоровья, по имени которой была названа медицинская дисциплина гигиена
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Фото: TASS/AP/Thanassis Stavrakis
Пока приобрести работы афинских мастеров можно только в греческих музеях, однако министр культуры страны, Лидия Кониорду, не так давно пообещала, что к лету любую из этих копий все желающие смогут заказать онлайн
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