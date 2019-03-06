С Богом: кто создает копии древнегреческих скульптур

Это — одна из самых больших и самых дорогих работ. Ее высота составляет больше двух метров, а на то, чтобы ее завершить, ушло почти два месяца. Оригинал — статуя V века до н.э., изображающая по мнению специалистов то ли Зевса, то ли Посейдона, — является гордостью Национального археологического музея в Афинах. Стоимость реплики составит примерно 3 тыс. евро