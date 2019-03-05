Дело возбудили после драки водителей автобусов во Владивостоке

Во Владивостоке произошла драка между двумя водителями автобусов. Потасовка случилась около остановки общественного транспорта на площади Беляева.

Как сообщает Vostokmedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Владивостоку, причиной конфликта стала очередность заезда на парковочное место. Один водитель набросился на второго. В результате того с тяжелыми травмами госпитализировали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обидчик задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.