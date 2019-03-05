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Дело возбудили после драки водителей автобусов во Владивостоке

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Во Владивостоке произошла драка между двумя водителями автобусов. Потасовка случилась около остановки общественного транспорта на площади Беляева.

Как сообщает Vostokmedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Владивостоку, причиной конфликта стала очередность заезда на парковочное место. Один водитель набросился на второго. В результате того с тяжелыми травмами госпитализировали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обидчик задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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