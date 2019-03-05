Пропускная способность аэропорта Уфа увеличится в два раза

В уфимском аэропорту началась реконструкция терминала внутренних линий. По словам руководителя Гостранса Башкирии Тимура Мухаметьянова, сначала будет возведен пристрой, затем начнутся работы в старом здании.

После реализации проекта стоимостью 2,6 млрд рублей пропускная способность терминала вырастет вдвое: с 600 до 1,2 тыс. пассажиров в час. Техническое открытие намечено на декабрь 2019 года.

На сегодняшний день готова площадка под строительство, перенесены инженерные сети и установлена новая подстанция для обеспечения стройки электроэнергией, передает ИА «Башинформ». К финансированию реконструкции привлекаются средства из бюджета России.