Жителей Подмосковья накормят блинами на Масленицу

Жителей Московской области будут угощать блинами на масленичных ярмарках. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минпотребрынка.

Всего в Подмосковье пройдет 16 крупных тематических ярмарок, на которых главным масленичным угощением станут блины. Их можно будет не только приобрести, но и попробовать бесплатно. Планируется, что за время гуляний жителям региона раздадут больше 30 тыс. блинов, пишет НСН.

Так, гостям ярмарок предложат блины с сыром, мясом, ветчиной, творогом, сгущенкой, сметаной и красной рыбой. Один обычный блин со сметаной, маслом или сгущенкой будет стоить от 50 рублей, блин с начинкой — от 85 рублей, уточняет портал «Подмосковье сегодня».

Масленичная неделя началась в России 4 марта и продлится до 10 марта. Всё это время участники народных гуляний будут печь блины и встречать весну, следуя многовековым традициям. По данным ВЦИОМа, порядка 40% россиян планируют принять участие в народных гуляниях, а больше 70% респондентов собираются принимать гостей или ходить в гости. При этом есть блины на Масленицу будут более 90% россиян.