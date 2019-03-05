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Машину Почты России обстреляли неизвестные в Амурской области

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На трассе возле города Зея в Амурской области неизвестные перегородили дорогу служебному автомобилю Почты России. Затем они открыли огонь по машине. Водителю удалось преодолеть препятствие. Он не пострадал.

Автомобиль всё же получил механические повреждения, но материальные ценности и денежные средства, которые в нем перевозились, остались в сохранности, сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Личности нападавших и их местонахождение сейчас выясняют правоохранительные органы. В амурском филиале заверили, что оказывают всяческое содействие полиции в поисках преступников.

Ранее сообщалось, что подросток открыл стрельбу из пневматики возле школы в Темрюкском районе Краснодарского края. Пять учеников получили ранения.

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