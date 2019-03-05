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Напавшего на прохожего с ракетницей мужчину задержали в Брянске

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В Брянске задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже. Он напал на прохожего с устройством для запуска сигнальных ракет, сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области.

В правоохранительные органы с заявлением обратился 26-летний мужчина, который рассказал, что в Бежицком районе города на него напал незнакомец. Злоумышленник попытался отнять у прохожего кошелек, но тот оттолкнул нападавшего и стал убегать. По дороге потерпевший услышал выстрел, пишет NASHBRYANSK.RU.

Сотрудники полиции в тот же день задержали подозреваемого. Им оказался 56-летний местный житель. При обыске у него были обнаружены и изъяты ракетница и патроны к ней.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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