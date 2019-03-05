Около 41 млн рублей потребуется в Воронеже на ремонт подземных переходов

Четыре подземных перехода в Воронеже планируется реконструировать в рамках концессионных соглашений. Стоимость работ оценивается примерно в 41 млн рублей.

Ремонт требуется переходам через Московский проспект возле политеха, через проспект Революции в районе Петровского сквера, через улицу Ворошилова возле мехзавода, а также на перекрестке улиц Димитрова и Волгоградской. Об этом сообщает ИА «Абирег».

В мэрии Воронежа сообщили, что подавать заявки на конкурсы смогут индивидуальные предприниматели, российские и иностранные юридические лица. Отдавать переходы в концессию планируется в 2019–2021 годы.

В 2018 году власти города заключили концессионное соглашение по подземному переходу возле цирка. Победитель конкурса обещает реконструировать объект в течение двух лет, хотя по договору ему дан срок три года.