Группу фальшивомонетчиков будут судить в Ставропольском крае

В Ставропольском крае утверждено обвинительное заключение в отношении местных жителей, сбывавших фальшивые деньги. Группировка расплачивалась в магазинах поддельными купюрами номиналом 5000 рублей.

По данным прокуратуры, в группе состояло четыре человека. Они приходили в магазины, брали продукты или вещи и расплачивались на кассе фальшивыми деньгами. Банде удалось использовать девять купюр, еще планировалось реализовать 15 купюр. Об этом сообщает NewsTracker.

Подозреваемых задержали сотрудники полиции. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Местным жителям грозит до 15 лет лишения свободы.